“Il mancato rosso a Pjanic rimane uno dei più clamorosi errori arbitrali degli ultimi 20

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 maggio 2020) “É innegabile che #Pecoraro abbia sbagliato tempi e contenuti del suo intervento .Detto questo,è innegabile che il2ndo giallo di #in #InterJuve resti uno dei più inspiegabili e scandalosi20 anni. Solo chi è in malafede può negarlo”. Il giornalista Enrico Varriale è tornato sulle dichiarazioni dell’ex capo della Procura Pecoraro. Il motivo di discussione è stato l’episodio delsecondo giallo ain occasione della partita di campionato Inter-Juventus del 2018, match che risultò decisivo per la vittoria dello scudetto dei bianconeri a discapito del Napoli. Immediate sono arrivate le reazioni dei tifosi, adesso questo tweet del volto Rai rischia di scatenare ancora di più il caos. É innegabile che #Pecoraro abbia sbagliato tempi e ...