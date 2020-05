Il Coronavirus colpisce di più gli uomini: testosterone ormone-sentinella per prevenire e curare Covid-19 nel maschio (Di lunedì 4 maggio 2020) Il Covid-19 colpisce più gli uomini delle donne. Lo dimostrano diversi studi in cui si è evidenziato che circa il 60% delle persone colpite dal virus è di sesso maschile. Ma qual è il motivo di questa differenza di genere? Secondo un’analisi condotta dall’Università Campus Bio-Medico di Roma e Sapienza Università di Roma e pubblicato sulla rivista scientifica “Metabolism”, la risposta è da cercare in un particolare tipo di ormone: il testosterone. “In questa nostra ipotesi di lavoro abbiamo affrontato il problema del testosterone, l’ormone maschile per eccellenza, che può essere più basso o più alto con un ampio range di variazione nella popolazione maschile – spiega Paolo Pozzilli professore ordinario di endocrinologia ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - perché colpisce più gli uomini delle donne? La risposta nel testosterone - l’ormone-sentinella

"Gravi perdite economiche". Il coronavirus colpisce anche Carmen Russo e il marito : lontano dai riflettori - la batosta privata

La crisi Coronavirus colpisce Ryanair : in arrivo 3.000 licenziamenti e tagli agli stipendi (Di lunedì 4 maggio 2020) Il Covid-19più glidelle donne. Lo dimostrano diversi studi in cui si è evidenziato che circa il 60% delle persone colpite dal virus è di sesso maschile. Ma qual è il motivo di questa differenza di genere? Secondo un’analisi condotta dall’Università Campus Bio-Medico di Roma e Sapienza Università di Roma e pubblicato sulla rivista scientifica “Metabolism”, la risposta è da cercare in un particolare tipo di: il. “In questa nostra ipotesi di lavoro abbiamo affrontato il problema del, l’maschile per eccellenza, che può essere più basso o più alto con un ampio range di variazione nella popolazione maschile – spiega Paolo Pozzilli professore ordinario di endocrinologia ...

Corriere : Coronavirus, l’infiammazione ai vasi colpisce i bambini:i segnalati in Lombardia, Lig... - Corriere : Sono stati segnalati casi in Lombardia, Piemonte e Liguria. I bambini arrivano al pronto soccorso con infiammazioni… - Corriere : Coronavirus, l’infiammazione ai vasi colpisce i bambini:i segnalati in Lombardia, Liguria e Piemonte - IzzoEdo : RT @ManuelaPerrone: Com'era la storia del dubbio sui decessi? A marzo 48,4% di morti in più, di cui il 54% con diagnosi Covid. Lo dice il p… - ALBERTINIGabry : RT @ManuelaPerrone: Com'era la storia del dubbio sui decessi? A marzo 48,4% di morti in più, di cui il 54% con diagnosi Covid. Lo dice il p… -