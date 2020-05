Fase 2 | Napoli | in 192 sul primo treno da Milano Bus | folla ai capolinea Auto | traffico

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 maggio 2020) Sono 192 i passeggeri imbarcati sul, il Frecciarossa delle 7:10, che è partito dapercon 4 minuti di ritardo. Ladi controllo dei passeggeri si è svolta in modo ordinato con le persone distanziate e tutte dotate di mascherina. La maggior parte dei passeggeri era diretta in Campania e in Puglia. Questi ultimi cambierannoa Roma per raggiungere la loro regione. Tra i passeggeri c’è anche l’ex pm di Mani Pulite e membro del Csm Camillo Davigo. Assalto ai bus ma non a metro e funicolari Affluenza sostenuta di viaggiatori in piazza Garibaldi, a, allo stazionamento dei bus dell’Azienda napoletana mobilità. Ammessi a bordo non più di 18-20 passeggeri. Niente fermate durante il percorso per evitare sovrafmento. C’è quindi chi non riesce a salire e deve attendere le corse ...