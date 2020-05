Fase 2, Fdi chiede convocazione Bonafede e Spadafora alla Camera (Di lunedì 4 maggio 2020) Il gruppo di Fratelli d`Italia trasmetterà al presidente della Camera Fico la richiesta dell`immediata convocazione per comunicazioni all`Aula dei ministri della Giustizia Bonafede e dello Sport Spadafora. Lo annucia il capogruppo di Fratelli d`Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, sottolineando che "in questi giorni è necessario più che mai fare luce sulle tante ombre che gravano sull`azione del Governo"."Dopo aver ottenuto la presenza in Aula di diversi ministri nel luogo principale della democrazia rappresentativa repubblicana, cioè il Parlamento - sottolinea Lollobrigida- oggi chiediamo che Bonafede venga a fare luce sulle scandalose affermazioni di questi giorni in merito alle vicende legate alla scarcerazione di centinaia di criminali. Allo stesso modo pretendiamo che Spadafora, protagonista in queste ore di inutili e dannose contrapposizioni ... Leggi su ilfogliettone Fase 2 - Fdi : “al governo prestigiatori da strapazzo per imbrogliare gli italiani”

Fase 2 - ancora vietati culti e messe. FDI scrive a Zingaretti : ‘Chiediamo la possibilità di praticare liberamente la propria fede’

Ultime Notizie dalla rete : Fase Fdi CAMPOBASSO – Fase 2, Annuario (Fdi) “Primo giorno, campobassani disciplinati” Molise Network Lodi, in piazza la protesta di parrucchieri e baristi: c’è anche Daniela Santanchè

Chiedono finanziamenti a fondo perduto, azzeramento delle imposte locali, blocco dei canoni di affitto. La senatrice Fdi: «Sono qui come imprenditrice, non come politico» - Francesco Gastaldi /Corrier ...

