Coronavirus, l’eparina funziona e la terapia intensiva non serve più: ecco perchè questo disastro si poteva evitare (Di lunedì 4 maggio 2020) L’evoluzione della pandemia di Coronavirus in Italia è sempre più confortante: nell’ultimo mese, i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono crollati dai 4.068 del 3 aprile ai 1.501 di ieri, 3 maggio. Non abbiamo il vaccino, non abbiamo una cura farmacologica, ma i protocolli seguiti per curare i pazienti affetti da Covid-19 si stanno dimostrando sempre più efficaci. In modo particolare l’eparina sta consentendo di prevenire i danni più seri perchè evita le trombosi disseminate che tra Febbraio e Marzo erano state la principale causa di morte negli ammalati di Coronavirus, che venivano curati per delle polmoniti. Fondamentale è stata la scoperta del prof. Alessandro Mascitelli, Direttore del Centro Flebologico Labronico presso la Casa di Cura Villa Tirrena di Livorno, che insieme al prof. ... Leggi su meteoweb.eu Il Coronavirus e l’eparina - intervista al prof. Alessandro Mascitelli : “così ho scoperto che non è la polmonite a uccidere”

Coronavirus - medico : l’eparina “efficace in giuste dosi e non per tutti”

Il Coronavirus e la pericolosa correlazione con il cuore : ecco perché l’eparina potrebbe rappresentare la svolta (Di lunedì 4 maggio 2020) L’evoluzione della pandemia diin Italia è sempre più confortante: nell’ultimo mese, i pazienti ricoverati nei reparti disono crollati dai 4.068 del 3 aprile ai 1.501 di ieri, 3 maggio. Non abbiamo il vaccino, non abbiamo una cura farmacologica, ma i protocolli seguiti per curare i pazienti affetti da Covid-19 si stanno dimostrando sempre più efficaci. In modo particolare l’eparina sta consentendo di prevenire i danni più seri perchè evita le trombosi disseminate che tra Febbraio e Marzo erano state la principale causa di morte negli ammalati di, che venivano curati per delle polmoniti. Fondamentale è stata la scoperta del prof. Alessandro Mascitelli, Direttore del Centro Flebologico Labronico presso la Casa di Cura Villa Tirrena di Livorno, che insieme al prof. ...

codeghino10 : @ilgiornale Come per esempio l'eparina, una sostanza anticoagulante che darebbe buoni risultati contro il coronavirus. - virtualex71 : @Ted0foro @Tritti001 @claudiomontar @AdrianaSpappa Appunto. Burioni a gennaio: “L’Italia è a rischio zero. Burioni… - zaza_rosa : coronaVirus:pare chiaro e assodato che il decesso avvenga a causa di una forte #coagulazione intravascolare molte v… - aletalones : RT @molumbe: “Si muore di trombosi, non di polmonite, ma l’eparina (anticoagulante) da sola non fa nulla”. Maurizio Viecca Primario di card… - mauromiserendi1 : Luciano Gattinoni a Senaldi: 'Perché gli italiani muoiono di coronavirus più dei tedeschi'. Modello Conte bocciato… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’eparina L'Eparina potrebbe essere decisiva nella cura da Covid-19 l'eco di caserta