Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan, i media cinesi: “Trump e Pompeo incompetenti” (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan. Sono nette e sprezzanti le reazioni dei media cinesi alle accuse dell’amministrazione Usa. Secondo il quotidiano cinese Global Times le affermazioni del segretario di Stato americano Mike Pompeo sono frutto di “Incompetenza”. Ieri Pompeo ha parlato di “indizi enormi del fatto” che l’origine del Coronavirus sia in un laboratorio di Wuhan, la megalopoli cinese che è stata la prima città al mondo a fare i conti con la Covid-19. Trump e Pompeo “sono incompetenti” Incompetenza. E’ questa l’accusa rivolta dai media ufficiali cinesi all’Amministrazione Trump nel mezzo della pandemia di Coronavirus. “Ha attuato una strategia volta a distogliere l’attenzione dall’incompetenza dimostrata nella lotta contro la pandemia”, si legge in un editoriale del ... Leggi su urbanpost Gli Stati Uniti continuano ad accusare la Cina di aver creato il coronavirus

Coronavirus news | gli Usa | “Creato a Wuhan | la Cina ha insabbiato”

Coronavirus creato in laboratorio : le prove del Governo USA (Di lunedì 4 maggio 2020)in. Sono nette e sprezzanti le reazioni deialle accuse dell’amministrazione Usa. Secondo il quotidiano cinese Global Times le affermazioni del segretario di Stato americano Mikesono frutto di “Incompetenza”. Ieriha parlato di “indizi enormi del fatto” che l’origine delsia in undi, la megalopoli cinese che è stata la prima città al mondo a fare i conti con la Covid-19. Trump e“sono incompetenti” Incompetenza. E’ questa l’accusa rivolta daiufficialiall’Amministrazione Trump nel mezzo della pandemia di. “Ha attuato una strategia volta a distogliere l’attenzione dall’incompetenza dimostrata nella lotta contro la pandemia”, si legge in un editoriale del ...

MediasetTgcom24 : Usa, Pompeo: 'Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan, ci sono prove' #coronavirus - tuttosport : #Pompeo: '#Coronavirus? Ci sono le prove che sia stato creato in un laboratorio di #Wuhan' ?? - LaStampa : Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è riuscito a contraddirsi in meno di 30 secondi sulla possibilità o me… - vlasec_ciotto : RT @MinervaMcGrani1: Parla il premio Nobel giapponese per la medicina e afferma che il #COVID?19 è un virus creato in laboratorio con framm… - giovanni_7 : RT @MinervaMcGrani1: Parla il premio Nobel giapponese per la medicina e afferma che il #COVID?19 è un virus creato in laboratorio con framm… -