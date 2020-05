Coronavirus: comitato parenti Trivulzio, ‘ripensare Rsa, urge evitare altri morti’ (Di lunedì 4 maggio 2020) Milano, 4 mag. (Adnkronos) – “Concordiamo con Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana: è necessario riflettere sul sistema delle Residenze sanitarie assistenziali perché le inchieste giudiziarie non risolvono i problemi. Ma a fronte di questa necessità, riteniamo urgente evitare altre morti nelle Rsa”. Lo ha dichiarato Alessandro Azzoni, portavoce del comitato Verità e Giustizia per le vittime del Trivulzio.“Proprio per questo motivo abbiamo chiesto al governo di emanare urgentemente un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dia priorità al diritto di cura e assistenza ai soggetti più fragili e garantisca ovunque la protezione dal rischio, l’accesso all’assistenza degli ospiti e la sicurezza degli operatori che si trovano nelle Residenze sanitarie assistenziali”, ha concluso. ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Comitato Don Diana consegna mascherine a immigrati e forze dell’ordine

Coronavirus : Conte - ‘più donne in comitato tecnico e task force Colao’

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : ministra Bonetti : “Chiesto spazi gioco bimbi ma Comitato ha detto no” (Di lunedì 4 maggio 2020) Milano, 4 mag. (Adnkronos) – “Concordiamo con Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana: è necessario riflettere sul sistema delle Residenze sanitarie assistenziali perché le inchieste giudiziarie non risolvono i problemi. Ma a fronte di questa necessità, riteniamontealtre morti nelle Rsa”. Lo ha dichiarato Alessandro Azzoni, portavoce delVerità e Giustizia per le vittime del.“Proprio per questo motivo abbiamo chiesto al governo di emanarentemente un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dia priorità al diritto di cura e assistenza ai soggetti più fragili e garantisca ovunque la protezione dal rischio, l’accesso all’assistenza degli ospiti e la sicurezza degli operatori che si trovano nelle Residenze sanitarie assistenziali”, ha concluso. ...

Pontifex_it : Ho accolto la proposta dell’Alto Comitato per la #FratellanzaUmana affinché il 14 maggio i credenti di tutte le rel… - capuanogio : Il Comitato tecnico scientifico irremovibile sul protocollo della #Figc: in caso di positività si deve fare la quar… - UNHCRItalia : Emergenza #coronavirus: quali sono i rischi per la protezione dei rifugiati sul lungo periodo? @CarlottaSami ne par… - MaedchenNadia : RT @Pontifex_it: Ho accolto la proposta dell’Alto Comitato per la #FratellanzaUmana affinché il 14 maggio i credenti di tutte le religioni… - chiccaditarant1 : RT @Pontifex_it: Ho accolto la proposta dell’Alto Comitato per la #FratellanzaUmana affinché il 14 maggio i credenti di tutte le religioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus comitato Coronavirus, la composizione del Comitato tecnico scientifico Corriere della Sera Fase 2, i rischi della ripartenza, le proposte del comitato pro Zone Franche Montane

Il coordinatore regionale del comitato pro Zone Franche Montane in Sicilia, Vincenzo Lapunzina, ha inviato al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, una proposta di possib ...

Coronavirus, Franceschini: “le vacanze si faranno, ma saranno diverse”

“Sarà un rientro graduale, in cui la normalità sarà convivere con cose con cui non abbiamo mai convissuto, il distanziamento, le mascherine, tutte le misure di sicurezza che verranno prescritte attivi ...

Il coordinatore regionale del comitato pro Zone Franche Montane in Sicilia, Vincenzo Lapunzina, ha inviato al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, una proposta di possib ...“Sarà un rientro graduale, in cui la normalità sarà convivere con cose con cui non abbiamo mai convissuto, il distanziamento, le mascherine, tutte le misure di sicurezza che verranno prescritte attivi ...