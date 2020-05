Avellino Ovest e Est | scattano i maxi i controlli per i rientri

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Autostrada A16, Napoli-Canosa, sarà l’osservata speciale per iverso l’Irpinia dalle altre regioni. L’attenzione sarà rivolta ai caselli diEst. Da qui il presidio da parte della Polizia Stradale agli ordini del vicequestore Renato Alfano. Al fianco della Polstrada, oltre a Guardia di Finanza e Carabinieri, anche personale dell’Asl che sottoporrà a screening sul posto i viaggiatori. Chi rientra ha l’obbligo di comunicare alla partenza sia al primo cittadino, sia all’Asl locale. Nell’ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca è prevista per chi arriva da fuori regione una quarantena da 14 giorni con il divieto di contatti sociali.che saranno scrupolosi secondo il piano messo in campo dal questore di, ...