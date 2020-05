Assassin's Creed Valhalla in nuovi dettagli su navi, esplorazione e raid (Di lunedì 4 maggio 2020) Pochi giorni fa, Ubisoft ha finalmente svelato il suo Assassin's Creed Valhalla in uno splendido trailer e, in seguito all'annuncio ufficiale, sono emerse alcune informazioni sul gioco, come ad esempio quelle relative alla mappa che comprenderà i quattro regni d'Inghilterra e una parte di Norvegia.Ora, il narrative director Darby McDevitt ha deciso di soffermarsi su altri aspetti molto importanti di questo Assassin's Creed Valhalla in una recente intervista.Stando a quanto dichiarato dallo sviluppatore di Ubisoft, in Valhalla la nostra nave sarà un elemento importantissimo, perché ci darà la possibilità di esplorare l'Inghilterra, di spostarci attraverso i fiumi e ci permetterà di fare dei raid.Leggi altro... Leggi su eurogamer Assassin’s Creed Valhalla : Nuovi dettagli su navi - razzie e romance

Pochi giorni fa, Ubisoft ha finalmente svelato il suo Assassin's Creed Valhalla in uno splendido trailer e, in seguito all'annuncio ufficiale, sono emerse alcune informazioni sul gioco, come ad esempio quelle relative alla mappa che comprenderà i quattro regni d'Inghilterra e una parte di Norvegia.Ora, il narrative director Darby McDevitt ha deciso di soffermarsi su altri aspetti molto importanti di questo Assassin's Creed Valhalla in una recente intervista.Stando a quanto dichiarato dallo sviluppatore di Ubisoft, in Valhalla la nostra nave sarà un elemento importantissimo, perché ci darà la possibilità di esplorare l'Inghilterra, di spostarci attraverso i fiumi e ci permetterà di fare dei raid.

