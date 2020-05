“Adesso è un’ondina | tra metà maggio e inizio giugno l’epidemia sarà conclusa” | la

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 maggio 2020) “Sicuramente ha perso velocità di trasmissione, a marzo questo virus, per quantità di contagi e vittime, era uno tsunami, ora è diventato un’ondina”: sono le dichiarazioni molto importanti in un’intervista a Libero di Matteo Bassetti, infettivologo al San Martino di Genova. “Dobbiamo capire se abbia perso anche forza: a metà marzo molti contagiati rischiavano di morire già in autoambulanza. Ora non più. Forse è perché il virus ha già colpito i soggetti più fragili, facendo una selezione naturale, o forse si è depotenziato. Non ci sono dati scientifici, ma è un’impressione condivisa da molti infettivologi”. “E’ evidente che siamo in una fase di discesa della curva. Tra metàdovremmo poter considerare concluso questo ...