Yari Carrisi | il retroscena intimo su Ylenia | Da quando è scomparsa non l’ho più fatto’

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 3 maggio 2020)non dimentica sua sorellanel 1993sta trascorrendo questi giorni di la quarantena assieme alla madre a Cellino San Marco. I due sembrano avvolti dai ricordi e tra scatoloni e immagini del passato stanno rispolverando la ‘memoria’ dei propri fan. Alcuni giorni fa, il giovane è stato travolto da una bufera mediatica per via di alcune affermazioni su Barbara D’Urso. Dopo averle augurato la morte con un post su Instagram, ha dichiarando che ‘l’augurio’ era per i suoi programmi e non per lei. In tanti però hanno ritenuto doverose le sue scuse che, ad oggi, non sono ancora arrivate. Nelle ultime ore,però ha emozionato tutti pubblicato una lettera di. La giovane, come tutti sappiamo, ènel 1993 e da allora nessuno ha più sue notizie. Se da un lato Al Bano ...