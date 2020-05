Vittorio Feltri a raffica contro Veronica Gentili: «Mi fa pena, sembra balorda, si vede che beve per darsi coraggio» (Di domenica 3 maggio 2020) Vittorio Feltri “Povera Veronica Gentili sembra isterica, sembra balorda o forse lo è, smetta di bere“. Parola offensive, spiacevoli da leggere. Tanto più perché scritte da un giornalista di assoluto calibro come Vittorio Feltri. Ieri sera, il direttore editoriale di Libero si è accanito contro la conduttrice di Rete4 con una serie di tweet pubblicati durante la messa in onda di Stasera Italia Weekend, il programma da lei presentato. La raffica di commenti sparata da Feltri non necessita di interpretazioni. Queste le parole del ‘direttorissimo’: Povera Veronica Gentili sembra isterica, sembra balorda o forse lo è, smetta di bere. — Vittorio Feltri (@vFeltri) May 2, 2020 Povera Veronica Gentili, mi fa pena, mi sembra balorda: si vede che beve per darsi coraggio. — Vittorio Feltri (@vFeltri) May 2, ... Leggi su davidemaggio Raffaele Auriemma/ "Vittorio Feltri smettila!" e sulla Serie A... (Ciao Darwin)

Al Bano su Vittorio Feltri : “Solo un ubriaco può affermare certe cose”

"Una indecente pagliacciata accanto a una salma gelida". Il "buon Primo Maggio" di Vittorio Feltri (Di domenica 3 maggio 2020)“Poveraisterica,o forse lo è, smetta di bere“. Parola offensive, spiacevoli da leggere. Tanto più perché scritte da un giornalista di assoluto calibro come. Ieri sera, il direttore editoriale di Libero si è accanitola conduttrice di Rete4 con una serie di tweet pubblicati durante la messa in onda di Stasera Italia Weekend, il programma da lei presentato. Ladi commenti sparata danon necessita di interpretazioni. Queste le parole del ‘direttorissimo’: Poveraisterica,o forse lo è, smetta di bere. —(@v) May 2, 2020 Povera, mi fa, mi: siche beve per darsi coraggio. —(@v) May 2, ...

welikeduel : Lello Arena, ospite di #propagandalive, risponde a Vittorio Feltri @LelloArena10 - mariandres2014 : RT @catlatorre: Il Comune di Napoli ha querelato Vittorio Feltri e Mario Giordano per istigazione all'odio razziale. Ora aspettiamo che il… - PepeRosso3 : RT @catlatorre: Il Comune di Napoli ha querelato Vittorio Feltri e Mario Giordano per istigazione all'odio razziale. Ora aspettiamo che il… - GioArenare : @FiorellaMannoia Vittorio Feltri prima di parlare dovrebbe contare fino a 10 e poi tacere! - f4f62 : RT @catlatorre: Il Comune di Napoli ha querelato Vittorio Feltri e Mario Giordano per istigazione all'odio razziale. Ora aspettiamo che il… -