The Lincoln Lawyer CBS abbandona il progetto di David E. Kelley. (Di domenica 3 maggio 2020) A sorpresa CBS non ordina The Lincoln Lawyer Uno shock lo definisce deadline: CBS decide di non portare avanti il progetto di The Lincoln Lawyer, potenziale serie tv, un legal drama creata dall'esperto del genere David E. Kelley (The Practice) e prodotta da con A+E Studios e CBS Tv Studios, ispirata ai romanzi di Michael Connelly. Uno shock perchè in questo periodo di pandemia, in cui l'incertezza regna sovrana sul futuro delle serie tv, su quando potranno riprendere e sui potenziali nuovi progetti, The Lincoln Lawyer era da più parti indicato come un progetto sicuro, di quelli su cui scommettere. Non solo perchè c'era già un forte investimento produttivo ma anche perchè considerato facilmente "vendibile" visto il legame con il conosciuto personaggio letterario, portato al cinema da Matthew McConaughey ma anche il nome di ...

