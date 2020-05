vaticannews_it : #2maggio #omeliasantamarta #PapaFrancesco : Dio aiuti i governanti, siano uniti nei momenti di crisi per il bene de… - Tg3web : 'Ogni ingiustizia che si compie su una persona che lavora è calpestare la dignità umana'. Così stamane Papa Frances… - antoniospadaro : Oggi che è la festa di San Giuseppe lavoratore, preghiamo per tutti i #lavoratori. Per tutti. Perché a nessuna pers… - zazoomblog : Papa Francesco diretta Messa Santa Marta- Video Rai 1: la perseveranza nella fede - #Francesco #diretta #Messa… - CoratoLiveIt : #Corato ?Alle 11 dalla Chiesa Matrice la Santa Messa in diretta su -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Messa Domenica 3 maggio diretta della Santa Messa dalla chiesa Maria Madre della Chiesa Catanzaro Informa Santa Messa Rai 1, diretta video streaming/ Gesù buon pastore è la porta delle pecore

Come ogni domenica, in special modo durante la quarantena per il coronavirus, anche oggi 3 maggio 2020 l’appuntamento alle ore 11.00 sarà con la Santa Messa del giorno trasmessa per i fedeli in dirett ...

LA CURIA REPLICA

Una funzione religiosa è stata celebrata ieri davanti alla chiesa Santa Silvia, nella borgata palermitana di Tommaso Natale, dove un gruppo di fedeli e due sacerdoti si sono riuniti con modalità non c ...

Come ogni domenica, in special modo durante la quarantena per il coronavirus, anche oggi 3 maggio 2020 l’appuntamento alle ore 11.00 sarà con la Santa Messa del giorno trasmessa per i fedeli in dirett ...Una funzione religiosa è stata celebrata ieri davanti alla chiesa Santa Silvia, nella borgata palermitana di Tommaso Natale, dove un gruppo di fedeli e due sacerdoti si sono riuniti con modalità non c ...