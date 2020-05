Problemi Call of Duty Warzone e Modern Warfare risolti: si può giocare oggi 3 maggio? (Di domenica 3 maggio 2020) Il mese di maggio, per i tantissimi giocatori di Call of Duty Warzone e di Call of Duty Modern Warfare, non è iniziato nel migliore dei modi. Colpa dei server di gioco, che il primo e il secondo giorno del mese hanno fatto registrare diversi Problemi e malfunzionamenti, il tutto al seguito della pubblicazione da parte degli sviluppatori di Infinity Ward e del publisher Activision dell'ultima corposa patch da ben 15GB. Da allora, a moltissimi - se non a quasi tutti su un po' tutte le piattaforme, che siano PC, PlayStation 4 o Xbox One - è capitato di incappare in Problemi di connessione o, nei casi di minore entità, in lunghe attese per entrare in partita durante la fase di matchmaking. amazon box="B07SC44BL3" Com'è allora la situazione nella giornata di oggi, 3 maggio 2020, sia per il titolo sparacchino principale che per la sua Battle Royale ... Leggi su optimagazine Ancora problemi Call of Duty Warzone il 2 maggio - gli sviluppatori al lavoro

Problemi Call of Duty Warzone del 1 maggio - impossibile giocare : che succede?

Problemi Call of Duty Warzone del 3 aprile - che succede? (Di domenica 3 maggio 2020) Il mese di, per i tantissimi giocatori diofe diof, non è iniziato nel migliore dei modi. Colpa dei server di gioco, che il primo e il secondo giorno del mese hanno fatto registrare diversie malfunzionamenti, il tutto al seguito della pubblicazione da parte degli sviluppatori di Infinity Ward e del publisher Activision dell'ultima corposa patch da ben 15GB. Da allora, a moltissimi - se non a quasi tutti su un po' tutte le piattaforme, che siano PC, PlayStation 4 o Xbox One - è capitato di incappare indi connessione o, nei casi di minore entità, in lunghe attese per entrare in partita durante la fase di matchmaking. amazon box="B07SC44BL3" Com'è allora la situazione nella giornata di, 32020, sia per il titolo sparacchino principale che per la sua Battle Royale ...

Notiziedi_it : Ancora problemi Call of Duty Warzone il 2 maggio, gli sviluppatori al lavoro - Notiziedi_it : Ancora problemi Call of Duty Warzone il 2 maggio, gli sviluppatori al lavoro - zazoomblog : Ancora problemi Call of Duty Warzone il 2 maggio gli sviluppatori al lavoro - #Ancora #problemi #Warzone #maggio - infoitscienza : Problemi Call of Duty Warzone del 1 maggio, impossibile giocare: che succede? - downdetectorIT : Dal 9:44 PM CEST ci sono problemi con Call of Duty. -