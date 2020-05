Nuova Autocertificazione per la Fase 2 | ecco come compilarla

Leggi su howtodofor

(Di domenica 3 maggio 2020) La tanto attesa2 ormai è stata confermata, per tutti gli spostamenti servirà un apposito modulo da dover compilare perchè le regole cambiano ma il formati no. A partire da domani, lunedì 4 maggio per tutti gli spostamenti sarà emesso un modulo che verrà scaricato e modificato Secondo il decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte emesso il 30 aprile. Per non commettere nessun errore e potersi spostare in tolare sicurezza. Ma andiamo a vedere cosa cambierà e cosa invece resterà invariato. Il modulo dinon cambierà moltomolti già sanno ma qualcosa cambierà lo stesso invece. Ma di cosa si tratta nello specifico? Continua… Se i cittadini sul modulo vedranno unavoce barrata con la stessa dicitura “all’interno dello stesso Comune” e anche ...