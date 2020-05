Materazzi: «Mi rivedo in Bastoni. Chiesa? Lo piccherei da quanto è forte» (Di domenica 3 maggio 2020) Marco Materazzi ha parlato in una lunga diretta Instagram in compagnia di Nicolò Devitiis: le parole dell’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi ha parlato in una lunga diretta Instagram in compagnia della Iena Nicolò Devitiis. Queste alcune parole dell’ex difensore dell’Inter. Chiesa – «Giovani promettenti? Bastoni, Barella e Chiesa, che picchierei perché è veramente forte e talvolta accentua le cadute (ride, ndr)». Bastoni – «Bastoni mi piace parecchio. Poi dico Bonucci, al di là del fatto che ha sbagliato squadra. Scherzo (ride, ndr)». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 maggio 2020) Marcoha parlato in una lunga diretta Instagram in compagnia di Nicolò Devitiis: le parole dell’ex difensore dell’Inter Marcoha parlato in una lunga diretta Instagram in compagnia della Iena Nicolò Devitiis. Queste alcune parole dell’ex difensore dell’Inter.– «Giovani promettenti?, Barella e, che picchierei perché è veramentee talvolta accentua le cadute (ride, ndr)».– «mi piace parecchio. Poi dico Bonucci, al di là del fatto che ha sbagliato squadra. Scherzo (ride, ndr)». Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : VIDEO / Materazzi: “Mi rivedo in Bastoni. E in Bonucci ma lui ha sbagliato squadra” - nellyinter22 : RT @fcin1908it: VIDEO / Materazzi: 'Mi rivedo in Bastoni. E in Bonucci ma lui ha sbagliato squadra' - - fcin1908it : VIDEO / Materazzi: 'Mi rivedo in Bastoni. E in Bonucci ma lui ha sbagliato squadra' - -