L’impossibile pace coi runner | dopo i giorni del rancore

(Di domenica 3 maggio 2020) Stanno per tornare. In realtà non sono mai andati via, anzi: isono stati tra i protagonisti delle prime settimane di lockdown. Tutti improvvisamente impopolari, come i cassieri dei supermercati erano tutti improvvisamente eroici. Più divisivi dei virologi, più discussi dei medici russi. Un vero nuovo soggetto sociale, con tanto di coscienza di classe.Se tutto andrà come fin qui stabilito per decreto (bisogna sperarlo, vorrà dire che non ci sarà stato motivo per drammatici ripensamenti), sta per chiudersi una stagione che rimarrà impressa. Quando il mondo odiava i podisti. Li indicava, li cacciava, li inseguiva. Untori, propagatori del contagio, prevaricatori. E loro scantonavano per vicoli e sterrati cercando di allungare il percorso oltre i prescritti trecento metri dal portone di casa, più veloci del solito per lasciare ...