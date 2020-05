Lepore Federazione Italiana Barbieri | “Restiamo uniti | inutile la guerra tra colleghi”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiE’ una delle categorie commerciali che vive il maggiore disagio alla vigilia della fase due. Sono gli ‘hair stylist’, al momento tenuti in quarantena fino ai primi giorni del mese di giugno. In attesa di buone nuove, ci arriva una lettera firmata dal neo presidente provinciale della FIB (): “Sono Andrea, giovane parrucchiere/barber di Baselice, neo nominato presidente provinciale della FIB (). La FIB nasce, da un idea di Fabio Pellegrino e altri colleghi, proprio con lo scopo di creare unione e coesione nella categoria (principi fondamentali, sopratutto, in periodi come questi), organizzando meeting, corsi e cercando di tutelare i diritti di tutta la categoria. In queste vesti, anche io, vorrei esprimere alcuni pensieri sulla nostra categoria. Mi rivolgo ai miei colleghi ...