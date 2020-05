Johnny Depp: Amber Heard usò dello smalto rosso fingendo fosse sangue (Di domenica 3 maggio 2020) Johnny Depp ha raccontato ad un amico che Amber Heard ha finto che le sanguinasse il naso utilizzando dello smalto rosso Johnny Depp ha raccontato ad un amico che Amber Heard mise dello smalto rosso su un fazzoletto per accusarlo di averle rotto il naso. La scioccante rivelazione arriva da Josh Richman che ha testimoniato nella causa pendente tra i due attori davanti al tribunale della Virginia. La guerra mediatica e legale tra Johnny Depp ed Amber Heard continua in attesa della causa per diffamazione che l'attore ha intento contro l'ex moglie, che potrebbe constare alla star di Aquaman tre anni di prigione per falsificazione di prove. Secondo alcuni documenti legali ottenuti da The Blast, l'amico di lunga data di Depp, ... Leggi su movieplayer PIRATI DEI CARAIBI 6 SI FARÀ?/ Possibile uscita nel 2021 : Johnny Depp ci sarà?

