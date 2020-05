Il governo delle FAQ news (Di domenica 3 maggio 2020) È stata una delle domande che più hanno tormentato gli italiani in questi giorni. Chi sono i congiunti che si possono andare a trovare? Ieri il governo ha provato a fare un po’ di chiarezza. Innanzitutto ha spiegato che «l’ambito cui può riferirsi la dizione "congiunti" può indirettamente ricavarsi, Leggi su iltempo "Il governo delle...". Bechis - l'urticante prima pagina del Tempo sulla Fase 2. Conte umiliato : "Cosa pretende ora"

IL GOVERNO DELLE FAQ NEWS

Non fateci morire di lockdown. Ecco le dieci richieste delle Saracinesche al governo (Di domenica 3 maggio 2020) È stata unadomande che più hanno tormentato gli italiani in questi giorni. Chi sono i congiunti che si possono andare a trovare? Ieri ilha provato a fare un po’ di chiarezza. Innanzitutto ha spiegato che «l’ambito cui può riferirsi la dizione "congiunti" può indirettamente ricavarsi,

Tra due giorni avrà inizio la Fase 2: l'Italia dovrà convivere col Coronavirus, prendendo alcune precauzioni però potrà lentamente tornare alla normalità. Il Governo ha rilasciato sul proprio sito le ...

La sensazione è che non sia il tipo da cedere alle pressioni, soprattuto a quelle esterne. La sua linea - e quella del governo - ancorché al centro delle critiche, è precisa: si ricomincia solo se ...

