Farmaco anti-Ebola per Covid? Ecco tutta la verità sugli effetti (Di domenica 3 maggio 2020) Daniele Bellocchio Il Farmaco antivirale Remdesivir, creato in funzione anti-Ebola, negli Stati Uniti viene lanciato sul mercato in funzione anti-Covid, molti però sono i dubbi che permangono sulla sua reale efficacia nel combattere il Coronavirus L'attenzione della stampa e dell'opinione pubblica internazionale è concentrata da alcuni giorni sul Remdesivir, il Farmaco antivirale nato per combattere il virus Ebola e che ora, la Food and drug adminstration, l'organismo statunitense di controllo sui farmaci , ne ha autorizzato l'utilizzo nella cura del coronavirus spiegando in un comunicato che: ''è ragionevole pensare che il Remdesivir possa essere efficace nel trattamento del Covid-19, e che, dato che non esistono trattamenti alternativi adeguati, approvati o disponibili, i benefici noti e potenziali, superano i rischi noti e potenziali''. Anche il ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - gli Stati Uniti autorizzano l’uso del Remdesivir. Anche l’Ema avvia una valutazione rapida sul farmaco anti-Ebola

Coronavirus - gli Usa autorizzano l'uso del farmaco anti-ebola Remdesivir

Emergenza Covid-19 - gli Usa - con procedura d’urgenza - autorizzano l’uso del “Remdesivir” farmaco anti-Ebola (Di domenica 3 maggio 2020) Daniele Bellocchio Ilvirale Remdesivir, creato in funzione, negli Stati Uniti viene lanciato sul mercato in funzione, molti però sono i dubbi che permangono sulla sua reale efficacia nel combattere il Coronavirus L'attenzione della stampa e dell'opinione pubblica internazionale è concentrata da alcuni giorni sul Remdesivir, ilvirale nato per combattere il viruse che ora, la Food and drug adminstration, l'organismo statunitense di controllo sui farmaci , ne ha autorizzato l'utilizzo nella cura del coronavirus spiegando in un comunicato che: ''è ragionevole pensare che il Remdesivir possa essere efficace nel trattamento del-19, e che, dato che non esistono trattamenti alternativi adeguati, approvati o disponibili, i benefici noti e potenziali, superano i rischi noti e potenziali''. Anche il ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, gli Usa autorizzano l'utilizzo di un farmaco anti-Ebola #Coronavirus - damorantonio : RT @dailynews_24: Farmaco “anti COVID-19”: sequestrati medicine e mascherine illegali - stefano_6000 : RT @ilmeteoit: CORONAVIRUS: Autorizzato in USA il FARMACO ANTI-EBOLA per Combattere il COVID-19 - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmeteoit: CORONAVIRUS: Autorizzato in USA il FARMACO ANTI-EBOLA per Combattere il COVID-19 - ilmeteoit : CORONAVIRUS: Autorizzato in USA il FARMACO ANTI-EBOLA per Combattere il COVID-19 -