Uomini e Donne, Sammy Hassan ha un’ammiratrice segreta: addio Giovanna? (Di sabato 2 maggio 2020) UeD, Sammy Hassan ha un’ammiratrice segreta: dirà addio a Giovanna Abate? Sammy Hassan, corteggiatore (o forse ex corteggiatore considerando ciò che è successo) di Giovanna Abate avrebbe un’ammiratrice segreta. E’ stato lui stesso a rivelare la notizia sul suo profilo social. Nelle scorse ore ha pubblicato delle Instagram stories nelle quali ha parlato di una sorpresa del tutto inaspettata ricevuta a casa sua, la situazione lascia pensare ad un’ammiratrice segreta e in particolar modo il biglietto in cui la ragazza promette di rivelarsi a patto che Sammy si dimostri una persona coraggiosa. Qual è dunque la prova di coraggio che il corteggiatore dovrà dare? Il ragazzo sembra non sapere nulla né avere idea di chi potrebbe essere ma qualcosa lascia pensare alla ragazza con la quale aveva intrapreso una conoscenza a Uomini e ... Leggi su lanostratv Uomini e Donne - Maria De Filippi nella bufera. Scatta la rivolta sui social : che messaggio mandate? E’ una pervertita (FOTO)

Uomini e Donne | Gemma Galgani : “Maria De Filippi? Mi fa sentire al sicuro”

Uomini e Donne - la 44enne diventa mamma : “Realizzo un sogno” (Di sabato 2 maggio 2020) UeD,ha un’ammiratrice: diràAbate?, corteggiatore (o forse ex corteggiatore considerando ciò che è successo) diAbate avrebbe un’ammiratrice. E’ stato lui stesso a rivelare la notizia sul suo profilo social. Nelle scorse ore ha pubblicato delle Instagram stories nelle quali ha parlato di una sorpresa del tutto inaspettata ricevuta a casa sua, la situazione lascia pensare ad un’ammiratricee in particolar modo il biglietto in cui la ragazza promette di rivelarsi a patto chesi dimostri una persona coraggiosa. Qual è dunque la prova di coraggio che il corteggiatore dovrà dare? Il ragazzo sembra non sapere nulla né avere idea di chi potrebbe essere ma qualcosa lascia pensare alla ragazza con la quale aveva intrapreso una conoscenza ae ...

virginiaraggi : Oggi è il #1maggio, la Festa dei Lavoratori. In questo 2020, segnato dall’emergenza coronavirus, è doveroso dedicar… - matteosalvinimi : Onore a Wendy e a tutti gli eroi a quattro zampe che dedicano la loro vita a salvare quella di donne, uomini e bamb… - matteosalvinimi : ONORE a Donne e Uomini della Polizia Penitenziaria. - giobicop : RT @fparviero: Fino alle 22.00 c’è il flashmob di @DateciVoce. Questo è lo sguardo con cui sostengo #DateciVoce. 'Il mondo è fatto da uomin… - ferdi_uliano : RT @DaisyFimCisl: #Covid_19 Le competenze non hanno genere, lo sosteniamo da sempre come #Fim Cisl, per questo vogliamo continuare a scrive… -