Uomini e donne | Barbara De Santi | ecco cosa vogliono gli uomini

Leggi su solodonna

(Di sabato 2 maggio 2020)De, la dama didi Maria De Filippi, si è data alla scrittura; in attesa di tornare in trasmissione si messa a nudo e dice...De, una delle dame più in vista di, per il programma condotto da Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5, momentaneamente è stata messa “in panchina”Articolo completo:Deglidal blog SoloDonna