Un giornalista dell'Equipe racconta i 28 giorni in ospedale per il virus e i pensieri su Lione-Juventus

Oggi il quotidiano francese L'Equipe dedica due pagine al racconto di un suo giornalista – Vincent Duluc – che racconta la sua esperienza col coronavirus. I suoi 28 giorni in ospedale.

racconta di aver iniziato ad avere la febbre il 18 marzo. L'ha avuta per otto giorni e il medico gli ha consigliato di andare in ospedale.

«Non avevo altri sintomi, solo la febbre. Il 26 marzo sono andato all'ospedale di Rambouillet. Pensavo che fosse solo un controllo, non avevo portato nulla con me. Non avevo difficoltà respiratorie. Ma non appena hanno auscultato allo stetoscopio, hanno visto che i polmoni erano stati colpiti. Mi hanno detto di passare lì la notte. Mi hanno fatto una radiografia e ad ogni esame la diagnosi era sempre peggio. Hanno iniziato a darmi ossigeno, e il giorno dopo ho cominciato ad avere problemi respiratori.

