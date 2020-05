Tesla - Musk twitta e manda ko le azioni in Borsa (Di sabato 2 maggio 2020) bastato un semplice tweet per mandare ko le azioni della Tesla sul Nasdaq di New York. E il cinguettio è opera di chi, in teoria, avrebbe tutto linteresse a non danneggiare i corsi delle valutazioni borsistiche: l'amministratore delegato della Casa californiana, Elon Musk.L'antefatto. Non è la prima volta che l'imprenditore utilizza Twitter in maniera troppo disinvolta. Lo dimostrano i suoi post su una fantomatica operazione per togliere la Tesla dai listini azionari, che hanno portato la Sec, la commissione statunitense di vigilanza dei mercati finanziari, ad avviare prima un'indagine e poi a comminare una multa di 20 milioni di dollari a Musk e all'azienda californiana nonché a imporre dei vincoli all'utilizzo dei social network e una riforma della governance societaria. Il tutto pur di limitare l'eccessiva disinvoltura dell'amministratore ... Leggi su quattroruote Elon Musk ha fatto perdere il 10 per cento alle azioni di Tesla con un tweet

