Final Fantasy VII Remake è il quinto esponente della Compilation of FFVII (Di sabato 2 maggio 2020) Il Remake di Final Fantasy VII è stato sicuramente uno degli annunci più importanti del mondo videoludico negli ultimi anni e Square-Enix ne è ben consapevole.Secondo quanto apprendiamo in un'intervista presente sul libro Ultimania, una guida che raccoglie anche retroscena, dietro le quinte e spiegazioni di lore del mondo Final Fantasy, Tetsuya Nomura e l'intero staff di Square-Enix aveva in mente il Remake già da svariati anni.Nello specifico, sia il director Nomura che il producer Yoshinori Kitase, volevano realizzare il Remake del titolo già dai tempi della Compilation of Final Fantasy VII, una raccolta di spin-off e materiale multimediale che andava ad arricchire la storia del gioco originale.Leggi altro... Leggi su eurogamer Il momento più shockante della storia di Final Fantasy VII? Tutto merito (o colpa) di Tetsuya Nomura

Final Fantasy VII Remake : con grafica al top ed una trama curata - il ritorno di uno dei classici più amati non delude

