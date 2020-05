Confindustria Campania, Severino (Sanità): Test sierologici, una battaglia vinta (Di sabato 2 maggio 2020) “I laboratori privati della sanità potranno eseguire i Test sierologici in Campania. E’ una battaglia vinta anche per l’apporto determinante di Confindustria Campania Sanità”. A sottolinearlo è Giovanni Severino (Confindustria Campania Sanità), che sottolinea come “il nostro forte e convinto impegno si è profuso nell’unico interesse della cittadinanza, affinché chiunque lo desideri possa sottoporsi al Test presso i laboratori privati accreditati per sapere se ha sviluppato gli anticorpi del Covid-19. Le nostre strutture hanno da sempre hanno dimostrato di avere tutte le professionalità e i requisiti organizzativi necessari per affrontare ogni sfida. Ne daremo prova anche in questa occasione”. L'articolo Confindustria Campania, Severino (Sanità): Test sierologici, una battaglia vinta ... Leggi su ildenaro Grassi (Confindustria Campania) : Riorganizzare presto i trasporti - sono fondamentali per ripartire

Confindustria Campania - coronavirus e crisi : dopo il vertice in Regione pressing sul governo per misure straordinarie (Di sabato 2 maggio 2020) “I laboratori privati della sanità potranno eseguire iin. E’ unaanche per l’apporto determinante diSanità”. A sottolinearlo è GiovanniSanità), che sottolinea come “il nostro forte e convinto impegno si è profuso nell’unico interesse della cittadinanza, affinché chiunque lo desideri possa sottoporsi alpresso i laboratori privati accreditati per sapere se ha sviluppato gli anticorpi del Covid-19. Le nostre strutture hanno da sempre hanno dimostrato di avere tutte le professionalità e i requisiti organizzativi necessari per affrontare ogni sfida. Ne daremo prova anche in questa occasione”. L'articolo(Sanità):, una...

affittozorro : @leo_the_teacher Voi no, ma in Campania è successo acclarato. A Roma però mi sembra che abbiano gestito meglio le o… - ConfindustriaSa : In news l'Ordinanza @Reg_Campania recante le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei #cantieri… - infocampania : CASERTA - IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA SI CONGRATULA CON VITO GRASSI PER IL NUOVO INCARICO - Rossana_Capo : @Hazydavey_37 Non mi interessa dove sia iniziata, è andata di sfiga a loro poracci poteva andar di sfiga ovunque. M… - gadmeischia : Federalberghi ha condiviso con Confindustria Hotel e Assohotel il protocollo “Accoglienza Sicura”, a testimonianza… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Campania Confindustria Campania, Severino (Sanità): Test sierologici, una battaglia vinta Il Denaro Chiesa, si ripete il miracolo di San Gennaro in un Duomo vuoto

“I laboratori privati della sanità potranno eseguire i test sierologici in Campania. E’ una battaglia vinta anche per l'apporto determinante di Confindustria Campania ...

Confindustria Campania, Severino (Sanità): Test sierologici, una battaglia vinta

“I laboratori privati della sanità potranno eseguire i test sierologici in Campania. E’ una battaglia vinta anche per l'apporto determinante di Confindustria Campania ...

“I laboratori privati della sanità potranno eseguire i test sierologici in Campania. E’ una battaglia vinta anche per l'apporto determinante di Confindustria Campania ...“I laboratori privati della sanità potranno eseguire i test sierologici in Campania. E’ una battaglia vinta anche per l'apporto determinante di Confindustria Campania ...