Avanti un altro, Miss Claudia confessa: “E’ un male necessario” (Di sabato 2 maggio 2020) Miss Claudia di Avanti un altro confessa sui social: “E’ un male necessario” In attesa di poter seguire le nuove puntate di Avanti un altro, i suoi protagonisti trovano spazio e grande consenso sui canali social. E’ ad esempio il caso dell’amatissima, in particolar modo dal pubblico maschile ma non solo, Claudia Ruggeri, nota nel programma come Miss Claudia, che su Instagram sta portando Avanti un format culinario tramesso dalla Web tv di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Ma pochi minuti fa la sexy e formosa protagonista del quiz ha deciso di far impazzire i fan con una confessione piccante allegata a una sua foto in costume: La donna è un male necessario. Un male che i tanti suoi estimatori accetterebbero ben volentieri di soffrire. Il post ha collezionato in pochi minuti una valanga di likes e apprezzamenti. Qualcuno addirittura le ... Leggi su lanostratv Somiglianza tra Mia Cellini e la ventriloqua di ‘Avanti un Altro’

"Avanti un altro!" - Paolo Bonolis : dedica commovente della moglie

