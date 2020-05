(Di sabato 2 maggio 2020) Settanta persone denunciate per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. E sanzioni amministrative per violazione delle norme anti-contagio. Si è concluso così ieri ail tentativo didi celebrare con una manifestazione non autorizzata il 1. L’iniziativa era nata sulla pagina Facebook di “antifascista e antirazzista”. Nonostante le forze di– come precisa una nota della Questura – abbiano inizialmente diffidato i presenti dallo svolgere iniziative alla luce delle vigenti normative anti-contagio, alcuni militanti hanno esposto ugualmente uno striscione con il palese intento di animare la manifestazione con conseguente rischio di assembramento. I partecipanti hanno esposto striscioni con la scritta “Il virus uccide, il capitalismo di più” e “Non siamo tutti ...

SecolodItalia1 : Anarchici e disoccupati in piazza a Trieste per il 1 maggio. Tafferugli con la polizia (video)… -

Ultime Notizie dalla rete : Anarchici disoccupati

Il Secolo d'Italia

Iniziativa libertaria, diffidata dalla questura, non ha fatto il flash mob: una multa avrebbe penalizzato chi già fa fatica ad arrivare a fine mese PORDENONE. La diffida l’avevano ricevuta poco dopo l ...No, non sono comunista, ma sono Antifascista. Molti per fortuna si rendono conto di che giorno storico è questo, altri, sicuramente non hanno la più pallida idea di che festa sia o non la reputano nea ...