Verdone: "Roma vuota è un'immagine malata, ma ho paura che il 4 escano in troppi" (Di venerdì 1 maggio 2020) Oltre che per le sue indiscutibili doti artistiche, Carlo Verdone è anche noto per la sua 'ipocondria' (che ha raccontato più volte anche nei suoi film, come in 'Maledetto il giorno che ti ho incontrato') dunque, chi più di lui, esperto 'medico ed analista' può trasmettere l'esatto stato d'animo che stanno vivendo gli italiani? Hanno provato a domandarglielo quelli de 'Un giorno da pecora', visto che già da lunedì, per quanto ancora rigide, le misure andranno lentamente ad allentarsi. Verdone: "Roma vuota è un'immagine malata" "Lunedì? Ho paura che esca troppa gente – sbotta subito il regista-attore – bisogna esser molto molto cauti, è un periodo complicato, basta qualche fesso che fa assembramenti e si ricomincia da ...

