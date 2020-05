“Non dite questo di mio figlio”. Maria De Filippi non ci sta: è la prima volta che si parla così del suo Gabriele (Di venerdì 1 maggio 2020) Sempre attenta alle sue dichiarazioni, Maria De Filippi interviene per parlare del figlio Gabriele. Una presa di posizione che mai queen Mary aveva avuto e che arriva, per certi versi, inaspettata. Gabriele, che ha da poco compiuto 29 anni, lavora infatti come giornalista, autore e assistente per la ‘Fascino’, la società che fa capo a Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Un ‘ruolo’ che per qualcuno potrebbe avere il sapere della raccomandazione. Un’idea che Maria De Filippi respinge al mittente. La conduttrice 58enne, che da lunedì 4 maggio torna in tv con la versione classica di Uomini e Donne, poi impegnata in prima serata con le quattro puntate di Amici Speciali e che già sta pensando come rivoluzionare il suo collaudatissimo Temptation Island per il prossimo giugno, quando le si domanda se abbia mai avuto paura che il figlio, ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - scontro tra Giuseppe Conte e il Comitato Scientifico : “Non posso fare quello che dite l’Italia rischia di fallire”

