Meteo NAPOLI | qualche nube senza pioggia Più SOLE da inizio FASE 2

(Di venerdì 1 maggio 2020) Ilsuvedrà nuvole irregolari sia venerdì che sabato, poi ci sarà piùe il bel tempo si affermerà ulteriormente all'della nuova settimana, quando partirà la cosiddetta2 che consentirà i primi spostamenti all'aperto. Venerdì 1 maggio: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 15°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 10 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Sabato 2: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 17°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 11 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Domenica 3: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 16°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, ...