Emanuela Orlandi ossa umane nel Cimitero Teutonico | Vaticano | “Procedimento archiviato”

(Di venerdì 1 maggio 2020)resti ossei innews: archiviato definitivamente il fascicolo di inchiesta relativo alla analisi dei resti ossei rinvenuti in una tomba delnel 2019. Il Tribunale– è notizia di queste ore – ha archiviato il caso dei presunti resti dialche si trova all’interno della Santa Sede. Lenon appartengono alla ragazza, ormai è certo, e risalgono a oltre cento anni fa. Tombanon diQueste le parole della Sala Stampa della Santa Sede: “Il procedimento relativo alla presunta sepoltura in, presso il, dei resti diè stato archiviato dal giudice unico dello Stato della Città delche ha integralmente accolto la ...

"Non finisce qui e non ci fermiamo" ha avuto modo di ribadire Pietro Orlandi, dopo le reazioni a caldo di ieri, a proposito della decisione del Vaticano di archiviare l'inchiesta che era stata avviata ...