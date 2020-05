De Luca riapre Castelvolturno: “Per la Regione il Napoli può allenarsi in sicurezza” (Di venerdì 1 maggio 2020) De Luca usa il lanciafiamme selettivo e “autorizza” la ripresa degli allenamenti del Napoli. Il governatore riapre Castelvolturno, almeno per quanto riguarda le competenze regionali: “Ci è arrivata richiesta dal Napoli per poter riprendere gli allenamenti. Il presidente De Laurentiis mi ha sollecitato. Propone una ipotesi di lavoro interessante. Cioè la ripresa degli allenamenti avendo tre campi di calcio disponibili, un distanziamento degli atleti di 20 metri. Allenamenti distanziati per fasce orarie, senza uso comune delle docce, e trasporto individuale di ognuno di loro. Mi pare che ci siano condizioni per consentire gli allenamenti del Napoli. De Lauretiis garantisce anche la ripetizione del tampone due volte alla settimana. E’ una proposta che sottoporremo alla task force, sono convinto che se vengono garantite tutte le norme di sicurezza, ... Leggi su ilnapolista Napoli - De Luca verso l’ok : Castel Volturno riapre i cancelli già il 4 maggio?

