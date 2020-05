Coronavirus, carpooling in sicurezza per la Fase 2. Dall’equipaggio alla sanificazione. Il virologo Pregliasco: “Può funzionare” (Di venerdì 1 maggio 2020) Il carpooling ‘in sicurezza’ come soluzione all’emergenza mobilità. È la proposta lanciata da Jojob per la cosiddetta Fase 2. Condividendo un’auto, è l’assunto, si evita di sovraccaricare i mezzi pubblici e si abbassa il rischio contagio, si risparmia denaro e si emettono meno CO2 e particolato rispetto all’uso privato di un’auto. Così Jojob ha condotto un sondaggio per indagare sulla percezione del rischio dei dipendenti e ha approntato la sua idea di carpooling aziendale da adottare già dal 4 maggio, quando partirà la Fase che vedrà riaprire progressivamente alcune attività lavorative: 2,8 milioni di lavoratori italiani, laddove non sarà permesso lo smart working, torneranno negli uffici e nelle sedi aziendali. Il tema della mobilità casa-lavoro diventerà, quindi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 maggio 2020) Il‘in’ come soluzione all’emergenza mobilità. È la proposta lanciata da Jojob per la cosiddetta2. Condividendo un’auto, è l’assunto, si evita di sovraccaricare i mezzi pubblici e si abbassa il rischio contagio, si risparmia denaro e si emettono meno CO2 e particolato rispetto all’uso privato di un’auto. Così Jojob ha condotto un sondaggio per indagare sulla percezione del rischio dei dipendenti e ha approntato la sua idea diaziendale da adottare già dal 4 maggio, quando partirà lache vedrà riaprire progressivamente alcune attività lavorative: 2,8 milioni di lavoratori italiani, laddove non sarà permesso lo smart working, torneranno negli uffici e nelle sedi aziendali. Il tema della mobilità casa-lavoro diventerà, quindi, ...

fattoquotidiano : Coronavirus, carpooling in sicurezza per la Fase 2. Dall’equipaggio alla sanificazione. Il virologo Pregliasco: “Pu… - paolovacchino : RT @SharingMob: Coronavirus: @Jojob_Carpool propone #carpooling in sicurezza come soluzione emergenza mobilità' - Jojob_Carpool : RT @SharingMob: Coronavirus: @Jojob_Carpool propone #carpooling in sicurezza come soluzione emergenza mobilità' - SharingMob : Coronavirus: @Jojob_Carpool propone #carpooling in sicurezza come soluzione emergenza mobilità' - AndreaCortiAC : Coronavirus: Jojob, 'carpooling in sicurezza come soluzione emergenza mobilità' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus carpooling Coronavirus, carpooling in sicurezza per la Fase 2. Dall’equipaggio alla sanificazione Il Fatto Quotidiano Coronavirus, carpooling in sicurezza per la Fase 2. Dall’equipaggio alla sanificazione. Il virologo Pregliasco: “Può funzionare”

Il carpooling ‘in sicurezza’ come soluzione all’emergenza mobilità. È la proposta lanciata da Jojob per la cosiddetta Fase 2. Condividendo un’auto, è l’assunto, si evita di sovraccaricare i mezzi pubb ...

Auto condivisa nella fase 2: si può usare il carpooling?

Sono 4.000 gli italiani, che prima del coronavirus usavano regolarmente il carpooling, che sono stati intervistati tra il 20 e il 24 aprile da Jojob. Il 60% di loro ha dichiarato che non prenderà i me ...

Il carpooling ‘in sicurezza’ come soluzione all’emergenza mobilità. È la proposta lanciata da Jojob per la cosiddetta Fase 2. Condividendo un’auto, è l’assunto, si evita di sovraccaricare i mezzi pubb ...Sono 4.000 gli italiani, che prima del coronavirus usavano regolarmente il carpooling, che sono stati intervistati tra il 20 e il 24 aprile da Jojob. Il 60% di loro ha dichiarato che non prenderà i me ...