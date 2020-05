Chris Evans debutta su Instagram con un post "bucolico"

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 1 maggio 2020)hato sucondividendo un'immagine di un albero e senza lasciare alcun messaggio ai fan.ha compiuto ufficialmente il suo debutto sucon unprivo di didascalia e dall'atmosfera bucolica: l'immagine di un albero. La mancanza di interazione con i propri follower non ha comunque tolto l'entusiasmo ai fan della star della Marvel. L'interprete di Captain America è uno degli ultimi Avengers a iscriversi sulla piattaforma e a condividere i propri contenuti e già in tanti si chiedono se la star abbia in programma qualche diretta live per rallegrare l'umore generale dei fan di tutto il mondo, forse con le proprie co-star del Marvel Cinematic Universe. Nell'attesa di scoprire quali contenuti ...