Amoruso è sicuro | «Lautaro Martinez va al Barcellona» – VIDEO

(Di sabato 2 maggio 2020) Nicolaha parlato della trattativa tra Barça e Inter per: queste le parole dell’ex attaccante Nicolaha detto la sua su una delle trattative che caratterizzerà l’estate:al. Queste le parole dell’ex attaccante della Juve. CONTE – «Ha stravolto la mentalità dell’Inter, portandola subito a grandi livelli e questo perchè Antonio è sempre stato uno molto determinato e competitivo. Riesce a trasmettere questo suo modo di fare a tutti i giocatori e allo staff».– «È una questione di scelta del giocatore. Seha deciso di andare via e giocare con Messi credo che sia una di quelle scelte che ti cambiano la vita nonostante l’Inter stia costruendo una grande squadra. Credo che sia soprattutto lui ...

Corriere dello Sport.it

