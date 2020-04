Zoom ora userà il cloud di Oracle per le sue videoconferenze (Di giovedì 30 aprile 2020) Zoom (ZM) (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images)Zoom ha scelto di spostare il suo servizio di videoconferenze in cloud sui server di Oracle per poter garantire un servizio di ottima qualità al suo vasto numero di utenti. Il servizio di videoconferenze in cloud è diventato popolare in questo periodo di crisi grazie alla possibilità di ospitare gratuitamente videochiamate, strumento rivelatosi essere essenziale per accorciare virtualmente le distanza imposte per limitare i contagi da coronavirus. All’inizio di aprile 2020, Zoom ha dichiarato, sul suo blog, di aver raggiunto la straordinaria cifra di 300 milioni di utenti che giornalmente utilizzavano i suoi servizi. Piccola svista della società che ha definito utenti quelli che in realtà sono partecipanti alle videoconferenze alle quali, su Zoom come su altri servizi, si può ... Leggi su wired Huawei lavora ad uno smartphone con pannello flessibile e fotocamera con zoom

Coronavirus - Zoom cresce ancora : 300 milioni di utenti. E tappa le falle del software

Videochat - Zoom ancora sotto attacco : oltre 500 mila credenziali finiscono sul dark web (Di giovedì 30 aprile 2020)(ZM) (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images)ha scelto di spostare il suo servizio diinsui server diper poter garantire un servizio di ottima qualità al suo vasto numero di utenti. Il servizio diinè diventato popolare in questo periodo di crisi grazie alla possibilità di ospitare gratuitamente videochiamate, strumento rivelatosi essere essenziale per accorciare virtualmente le distanza imposte per limitare i contagi da coronavirus. All’inizio di aprile 2020,ha dichiarato, sul suo blog, di aver raggiunto la straordinaria cifra di 300 milioni di utenti che giornalmente utilizzavano i suoi servizi. Piccola svista della società che ha definito utenti quelli che in realtà sono partecipanti allealle quali, sucome su altri servizi, si può ...

UnicornApproves : Appena concluso l’incontro su zoom con @cucchiaia e niente, non vedo l’ora di avere quel libro tra le mani ???? - massi433 : Tra mezz'ora ONLINE ?? Tecniche di Public Speaking per i Video Diretta Live Gruppo Public Speaking Top Giovedi 30 a… - gbgallus : RT @seresileoni: #app #Immuni #ImmuniApp : ora in diretta su zoom e facebook al profilo @istbrunoleoni con @francopizzetti @GioGuzzetta @Al… - OrestePollicino : RT @seresileoni: #app #Immuni #ImmuniApp : ora in diretta su zoom e facebook al profilo @istbrunoleoni con @francopizzetti @GioGuzzetta @Al… - FiloBoschetti : RT @seresileoni: #app #Immuni #ImmuniApp : ora in diretta su zoom e facebook al profilo @istbrunoleoni con @francopizzetti @GioGuzzetta @Al… -

Ultime Notizie dalla rete : Zoom ora Zoom "corregge" il numero dei suoi utenti, mentre Google Meet e Teams crescono Hardware Upgrade Successo per "Universerìe" del teatro stabile: sold out per limite di capienza su zoom

Con 300 volti connessi da 300 stanze, città, divani, cucine, bagni, giardini e balconi diversi ha debuttato ieri sera su Zoom la prima puntata della quinta stagione di Universerìe registrando il soldo ...

Temporali a Milano per tutta la notte. Lambro e Seveso sotto controllo

Fino alle 23 di questa notte continuerà il rischio di forti temporali a Milano e provincia. Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) specifico a partire dalle ...

Con 300 volti connessi da 300 stanze, città, divani, cucine, bagni, giardini e balconi diversi ha debuttato ieri sera su Zoom la prima puntata della quinta stagione di Universerìe registrando il soldo ...Fino alle 23 di questa notte continuerà il rischio di forti temporali a Milano e provincia. Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) specifico a partire dalle ...