Vittorio Feltri tuona sul caso mascherine: “come drogati in crisi d’astinenza” (Di giovedì 30 aprile 2020) Il direttore di ‘Libero’ Vittorio Feltri, mediante il quotidiano, affronta e tuona sul caso mascherine in Italia: una vicenda che giudica “grottesca” Vittorio Feltri, Fonte foto: YouTube (screenshot – La7 Attualità)Continua a far discutere e parlare di sé il direttore del giornale ‘Libero’ Vittorio Feltri, che dopo esser finito al centro delle polemiche in seguito all’offesa nei confronti dei meridionali, affermando che “in molti casi, siano inferiori”, in questa occasione analizza il caso mascherine in Italia. Il Direttore infatti, che poi ha rilanciato la polemica Nord/Sud, spiegando nel suo editoriale che lavorerà come parcheggiatore, punta il dito e tuona contro tale vicenda che definisce “grottesca“. Del resto, la raccomandazione o l’obbligatorietà ad ... Leggi su chenews Mario Giordano chiede scusa : “Non sono stato abbastanza chiaro nel prendere le distanze dalla frase di Vittorio Feltri”

Dialogo tra Montalbano e Vittorio Feltri in sogno

"Al confronto - Matteo Salvini...". Vittorio Feltri - brutale sfottò a Giuseppe Conte conciato in questo modo (Di giovedì 30 aprile 2020) Il direttore di ‘Libero’, mediante il quotidiano, affronta esulin Italia: una vicenda che giudica “grottesca”, Fonte foto: YouTube (screenshot – La7 Attualità)Continua a far discutere e parlare di sé il direttore del giornale ‘Libero’, che dopo esser finito al centro delle polemiche in seguito all’offesa nei confronti dei meridionali, affermando che “in molti casi, siano inferiori”, in questa occasione analizza ilin Italia. Il Direttore infatti, che poi ha rilanciato la polemica Nord/Sud, spiegando nel suo editoriale che lavorerà come parcheggiatore, punta il dito econtro tale vicenda che definisce “grottesca“. Del resto, la raccomandazione o l’obbligatorietà ad ...

paolaturci : Non mi sono mai sentita (giustamente) superiore a nessuno ma a Vittorio Feltri si - fattoquotidiano : Vittorio Feltri insulta i meridionali: “In molti casi sono inferiori”. Odg: “Danno d’immagine per la categoria, man… - ciropellegrino : Io la mia parte l'ho fatta. Ho chiesto attivazione del Consiglio di disciplina per Vittorio #Feltri com'è mia prer… - LisiFrancesco : RT @RoxiscRosi: Il corona virus scomparirà piano piano, ma Vittorio Feltri continuerà a lavorare con quel modo di fare giornalismo che oram… - marcoassante199 : RT @ilruttosovrano: #Santelli ha ascoltato troppo Vittorio Feltri e per non sentirsi inferiore riapre tutto in #Calabria per fare concorren… -