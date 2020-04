Vincenzino | Luigino e i runner

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 aprile 2020)ha dormito poco domenica. Quel signore elegante in tv l’ha fatt ntussecà. Lunedì è andata peggio, tutta quella gente in strada, i bambini, i genitori, ma soprattutto i… Che poi lui fino a un mese fa manco lo sapeva che cosa era un. E insomma si è intossicato, lunedì aveva deciso di ordinarsi il panino da Puok, magli ha fatto il dispetto e così aveva ripiegato sulla pizza, ma per la pizza c’erano liste di attesa che manco per un trapianto al fegato al Cardarelli, proprio lui che in cantina conserva due fegati e due primari, tante volte dovessero servire. Ed allora lunedì notte, anzi già martedì, alle 2 ha chiamato Ferdinando, il suo autista, gli ha fatto fare un paio di pedonali in contromano ed è arrivato a Palazzo Santa Lucia. Silenzio, manco un parcheggiatore ...