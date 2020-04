Twin Peaks: un coro di gatti interpreta il tema musicale e il video diventa virale online (Di giovedì 30 aprile 2020) Twin Peaks compie trenta anni e per festeggiare l'anniversario è stato realizzata una "cover" del tema musicale grazie a un coro di gatti. Twin Peaks è ricordata anche per l'iconico tema musicale composto da Angelo Badalamenti e ora online è apparsa un'adorabile e incredibile versione realizzata da un coro di gatti. Il filmato condiviso solo ieri su YouTube sembra destinato a diventare virale ed è stato creato sfruttando le performance di numerosi felini e altri animali. Il Cats & Friends Choir è composto infatti anche da alcuni ovini e bovini che rendono questa cover del brano davvero irresistibile. Il video pubblicato online da Florent Ghys è descritto come "un omaggio a questa incredibile serie e al lavoro di David Lynch". Il filmato dedicato ... Leggi su movieplayer Twin Peaks 4 - la quarta stagione della serie si farà?

