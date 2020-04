Summertime su Netflix non è Tre Metri Sopra il Cielo, differenze tra la serie tv il e libro di Moccia (Di giovedì 30 aprile 2020) Summertime su Netflix, seppur ispirato a Tre Metri Sopra il Cielo, condivide ben poco con il libro cult di Federico Moccia. La serie tv prodotta da Cattleya ha debuttato sulla piattaforma streaming nella giornata di ieri, diventando subito uno dei prodotti più visti e chiacchierati sui social.L'ambientazione colorata ed estiva, tanto da farci avere nostalgia del mare e delle belle giornate, hanno conquistato i più giovani, grazie anche ad una travolgente colonna sonora a fungere da traino. Facciamo, però, un passo indietro. Era il 1992 quando uscì Tre Metri Sopra al Cielo, romanzo young adult, che raccontava l'impossibile storia d'amore tra il cattivo ragazzo Step e la bella altezzosa Babi. Dal libro è stato tratto l'omonimo film del 2004 con Riccardo Scamarcio e Katy Saunders.Anche Summertime su Netflix parte da questa premessa, solo che il ... Leggi su optimagazine Top Ten Netflix 30 Aprile : Summertime subito in testa

«Summertime» in streaming su Netflix è la serie tv che aspettavamo

Summertime su Netflix : la trama del primo episodio dal titolo Odio l’estate (Di giovedì 30 aprile 2020)su, seppur ispirato a Treil, condivide ben poco con il libro cult di Federico Moccia. Latv prodotta da Cattleya ha debuttato sulla piattaforma streaming nella giornata di ieri, diventando subito uno dei prodotti più visti e chiacchierati sui social.L'ambientazione colorata ed estiva, tanto da farci avere nostalgia del mare e delle belle giornate, hanno conquistato i più giovani, grazie anche ad una travolgente colonna sonora a fungere da traino. Facciamo, però, un passo indietro. Era il 1992 quando uscì Treal, romanzo young adult, che raccontava l'impossibile storia d'amore tra il cattivo ragazzo Step e la bella altezzosa Babi. Dal libro è stato tratto l'omonimo film del 2004 con Riccardo Scamarcio e Katy Saunders.Anchesuparte da questa premessa, solo che il ...

DadaBaboia : 16 anni per avere una serie ispirata a #3msc ed i dialoghi non sono minimamente all'altezza. UN grazie a tutti gli… - Ravenna24ore : Dove è stata girata la nuova serie Netflix “Summertime” le location tra Ravenna e Cesenatico - DadaBaboia : Il Mare a #cesenatico non è mai stato così bello come quest'anno su #netflix #summertime #SummertimeNetflix (Cesenatico mi manchi) - AlessiaPadovese : RT @Im_ImErUb: Quando ti chiedono perché guarderai Summertime su Netflix #SummertimeNetflix - _diana87 : #SummertimeNetflix #Summertime su Netflix non è Tre Metri Sopra il Cielo, differenze tra la serie tv il e libro di… -