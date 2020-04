Sanità | la maxi truffa della Onlus Cuore Giovane | 4 arresti e sequestrati 1mln euro

MarySpes : RT @paolo_gibilisco: Ragioniamo sul fatto che nel 1975 mio padre fu salvato, al volo, da una superba sanità pubblica. Non cancelliamo la me… - AlessioAntani : RT @paolo_gibilisco: Ragioniamo sul fatto che nel 1975 mio padre fu salvato, al volo, da una superba sanità pubblica. Non cancelliamo la me… - susannadavinci : RT @paolo_gibilisco: Ragioniamo sul fatto che nel 1975 mio padre fu salvato, al volo, da una superba sanità pubblica. Non cancelliamo la me… - vaniacavi : RT @paolo_gibilisco: Ragioniamo sul fatto che nel 1975 mio padre fu salvato, al volo, da una superba sanità pubblica. Non cancelliamo la me… - sherpa810 : RT @paolo_gibilisco: Ragioniamo sul fatto che nel 1975 mio padre fu salvato, al volo, da una superba sanità pubblica. Non cancelliamo la me… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità maxi Decreto cura Italia: congedo ai genitori, 600 euro a partite iva: le misure Corriere della Sera