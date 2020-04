Salvini occupa ancora il Senato e chiede di abolire l'autocertificazione (Di giovedì 30 aprile 2020) La Lega chiederà al governo l'eliminazione dell'autocertificazione per uscire di casa. "Gli italiani in questi 50 giorni - spiega Matteo Salvini intervistato da Telelombardia - hanno dimostrato di meritare fiducia. Solo il 3% delle persone fermate ai controlli è stata sanzionata. E' ora di eliminare burocrazia e liberare le forze dell'ordine da questo impegno perché possano tornare al loro lavoro ordinario". Il leader leghista, che con una trentina di esponenti del suo partito prosegue nell''occupazione' del Senato, chiede quindi al governo di "decidere". "Noi vogliamo semplicemente che alle parole seguano i fatti, che il governo sia più veloce". ancora critiche al Mes : "l'Italia lo lasci perdere ed emetta invece 35 miliardi di Buoni del Tesoro esentasse" per finanziare la Fase 2. "Se pure il ... Leggi su agi La Lega ‘occupa’ il Parlamento. Salvini - ‘Conte dia risposte’

La Lega occupa il Parlamento - Salvini : “Basta autocertificazione e ripresa delle attività come nel resto d’Europa”

matteosalvinimi : #Salvini: È compito del governo, che si occupa della Salute pubblica, dirci quali siano le norme da rispettare. Poi… - LegaSalvini : #SALVINI 'OCCUPA' IL PARLAMENTO: 'I CITTADINI VOGLIONO RISPOSTE' - DarioStefano : La #Lega occupa le aule parlamentari su ordine del più assenteista di sempre, #Salvini. Non potendo più postare sel… - baffi_francesco : @LegaSalvini COGLIONI! VERGOGNA! La #Lega occupa il #Senato ma quando inizia la seduta per il DEF #Salvini ha da f… - bstabile : RT @neXtquotidiano: La #Lega occupa il #Senato ma quando inizia la seduta per il DEF #Salvini ha da fare -