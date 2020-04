Previsioni Meteo Toscana: il 1° Maggio nuvoloso, possibili piogge sparse (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso o molto nuvoloso sulle province settentrionali con possibilità di piogge sparse, più probabili sui rilievi. Parzialmente nuvoloso sul resto della regione. Venti: inizialmente moderati meridionali sulla costa, deboli nell’interno. Rotazione a Libeccio dal sera con locali rinforzi sulla costa centro-settentrionale, zone appenniniche e sottovento ad esse. Mari: mossi, fino a molto mossi in serata a largo, in particolare a nord di Capraia. Temperature: massime in lieve aumento sulle province centro-meridionali, stazionarie altrove. Domani nuvoloso o molto nuvoloso sulle province settentrionali e sui rilievi appenninici con possibilità di piogge ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo - ancora un passaggio perturbato con piogge e temporali nelle prossime ore

