(Di giovedì 30 aprile 2020) Le emissioni globali di CO2 scenderanno di un record dell′8% grazie alle misure di lockdown prese dai governi a livello mondiale per combattere il coronavirus: lo ha reso noto l'Agenzia internazionale per l'energia (Aiea). Lo riporta la Bbc online.

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Le emissioni globali di CO2 scenderanno di un record dell'8% grazie alle misure di lockdown prese dai governi a livello mondiale per combattere il coronavirus: lo ha reso noto ...

