Il senatore M5S Licheri dice la soluzione non sta nei vaccini, ma nel vivere rispettando gli equilibri del pianeta (Di giovedì 30 aprile 2020) Oltre all’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, questa mattina – nell’aula di Palazzo Madama – i senatori si sono riuniti per discutere del DEF. Nel corso del dibattito che si è costruito intorno al documento di economia e finanza presentato dal governo, c’è stato spazio per diversi interventi, compreso quello – molto contestato da ampie parti dell’emiciclo (non soltanto tra le minoranze) del senatore pentastellato Ettore Antonio Licheri. LEGGI ANCHE > Conte al Senato: «Se nelle prossime due settimane la curva calerà, ci saranno nuovi allentamenti» Licheri sui vaccini e l’equilibrio del pianeta L’esponente del Movimento 5 Stelle ha analizzato il provvedimento e ha fatto una serie di divagazioni nel suo intervento, compresa la citazione di papa Francesco in un punto molto ... Leggi su giornalettismo Il senatore M5S Licheri dice la soluzione per le malattie non sta nei vaccini - ma nel vivere rispettando gli equilibri del pianeta

POZZUOLI/ Stabilizzazione LSU, la soddisfazione dei Cinque Stelle

POZZUOLI – Soddisfazione per la stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili è arrivata anche dal Movimento 5 Stelle di Pozzuoli. Con la scadenza prevista per oggi anche il Comune di Pozzuoli ha i ...

