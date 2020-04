Idl3 : RT @paoloigna1: 1) Non è mai uscita dal caos, 2) l'aereo francese avrebbe sorvolato #Misurata non c'è prova di questo La #Libia ripiomba ne… - Nostrad63384755 : Le ONG dicono che dobbiamo aiutare tutti gli immigrati CLANDESTINI che scappano dalla libia perché c'è la guerra. L… - paoloigna1 : 1) Non è mai uscita dal caos, 2) l'aereo francese avrebbe sorvolato #Misurata non c'è prova di questo La #Libia rip… - AlaElfellah : RT @margreco_tg3: A un anno dall’inizio della guerra, non c’è pace per la #Libia. #coronavirus #COVID19 - ottaviadalessa : RT @mauro_in_89: #Libia ???? il discorso di #Haftar ha dato il via ad una carambola ??ecco perché ?? -

Ultime Notizie dalla rete : GUERRA LIBIA Libia: continua la guerra tra rischio covid e crollo del petrolio Vatican News GUERRA IN LIBIA/ Le mosse di Russia e Francia davanti al fallimento di Haftar

Colpo di scena in Libia: il generale Khalika Haftar si è autoproclamato “capo unico del paese”. Una dichiarazione che, se non ci fosse di mezzo una guerra sanguinaria che dura da più di un anno, fareb ...

Sette anni in Australia come prigioniero di guerra: la storia di Ugo

Nei giorni scorsi abbiamo riproposto un articolo dedicato alla storia dei prigionieri di guerra italiani che durante la seconda guerra mondiale vennero mandati in Australia. Ci hanno contattato da Syd ...

