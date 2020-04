Grey’s Anatomy | un’attrice era prevista nel cast di The Vampire Diaries

Leggi su lanostratv

(Di giovedì 30 aprile 2020) L’attrice di Jo Wilson in Grey’srivela: “Ho fatto il provino per il ruolo di Rebekah” Era l’ormai lontano 2012 quando Camilla Luddignton è entrata a far parte delfisso di Grey’s. Da semplice specializzanda a chirurgo generale, Jo Wilson è divenuta uno dei personaggi più apprezzati del Medical Drama. Il racconto della sua tristissima infanzia ed il turbolento passato vissuto accanto all’ex marito hanno permesso agli sceneggiatori di creare alcune tra le più commoventi storyline delle ultime stagioni. Sebbene al momento risulti quasi impossibile da pensare, l’attrice che presta il volto alla dottoressa Wilson era vicina ad ottenere un ruolo totalmente diverso rispetto a quello che l’ha poi resa famosa. Come rivelato su Twitter, Camilla Luddington ha infatti partecipato alle audizioni ...